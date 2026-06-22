"Мосбилет" приглашает в Музей обороны Москвы на выставки о событиях 1941 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На выставках в Государственном музее обороны Москвы гости могут увидеть предметы и лица, которые позволяют прожить события Великой Отечественной войны. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Особенно важно посетить музей 22 июня – в День памяти и скорби. История там преподносится через реальные предметы – очки с треснутыми стеклами, пожелтевшие письма, дневники с рисунками. Выставки расскажут гостям о судьбах людей, в чьи жизни пришла война.

Выставка "Пространство памяти" о бойцах московского народного ополчения будет интересна тем, кто хочет больше узнать об обороне столицы. Всего за 5 дней жители города сформировали и отправили на фронт 12 стрелковых дивизий. Бойцами в один момент стали студенты, заводчане, библиотекари и другие москвичи. Экспозиция посвящена их истории.

Когда немцы приблизились к Москве, на ее защиту вышли 165 тысяч человек, большинство из которых не имели ни боевого опыта, ни обмундирования. При этом ополченцы не дали врагу пройти в город. Выставка представит эту историю через личные, семейные и общественные измерения памяти.

В личных вещах история обретает голос тех, кто защищал город – дедов, прадедов, соседей. Например, гости смогут увидеть интерьер комнаты девушки-снайпера, Героя Советского Союза Натальи Ковшовой. Там же выставлена графика художника Никиты Фаворского, который участвовал в боях за город и погиб, а также скульптуры монументалиста Михаила Белашова и графические работы заслуженного художника РСФСР Софьи Урановой, ушедших на фронт добровольцами.

В "Пространстве памяти" посетители будут искать ответы на вопрос о том, что значит помнить о подвиге. Память останется жива, пока людей интересует история Родины и тех, кто ее защищал.

Выставка "Этот хрупкий, хрупкий мир" расскажет о судьбе родной земли и людей в условиях войны. В центре экспозиции – Смоленская область. Именно Смоленское сражение стало прологом Битвы за Москву. Сейчас это единственный в стране регион, который так и не смог восстановить довоенную численность населения после оккупации.

Немцы уничтожали целые села и деревни в Смоленской области. Всего они сожгли свыше 5 тысяч деревень, 300 из которых уничтожались прямо с местными жителями. Тогда в этом регионе погибли около 350 тысяч человек. 87 026 из них – мирные граждане, а 257 723 – военнопленные, солдаты и командиры Красной армии.

На выставке представлено свыше 25 работ смоленского художника Михаила Горского, который родился в 1948 году в деревне Потапово. На протяжении всей жизни он изображал свои родные края. Сейчас многие его произведения находятся в музеях Смоленска и частных коллекциях в США, Китае, Испании, Израиле, Германии.

Там же гости увидят фотографии тех же мест, но уничтоженных фашистами. Это наглядно покажет путь от идеальной картинки до катастрофы. Также там можно найти предметы быта того времени, показывающие мир, который уже нельзя вернуть.

Выставки можно посетить в один день, чтобы они сложились в единую картину. Вместе они позволят увидеть лица тех, кто защищал страну в трудный момент.

В День памяти и скорби в столице подготовлена насыщенная программа мероприятий, которые пройдут на площадках проекта "Лето в Москве". Например, сеть кинотеатров "Москино" покажет альманах "Наследники Победы" режиссера Дарьи Беднарской.

Еще один показ состоится в парке "Зарядье". В 21:45 там можно будет увидеть ленту "Офицеры" (1971 года), рассказывающую о судьбах двух боевых товарищей, чья миссия заключается в защите Родины.

