В День памяти и скорби мероприятия пройдут на площадках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

22 июня в России отмечается День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне (ВОВ). К памятной дате в столице приготовили обширную программу мероприятий, которые пройдут на площадках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства города.

Наиболее трогательными и запоминающимися событиями традиционно становятся активности, проводимые в Александровском саду и парке искусств "Музеон". Например, в ночь на 22-е число на Крымской набережной в "Музеоне" зажгли 1 418 свечей в рамках акции "Линия памяти". Каждая из них символизирует один день ВОВ. Первая свеча была зажжена от частицы Вечного огня, расположенного на Поклонной горе.

Любой желающий может принять участие в акции и зажечь свечу, чтобы почтить память своей семьи. Мероприятие будет проходить до 23:59 22-го числа. Волонтеры в военной форме 1940-х годов помогут гостям. В прошлом году "Линия памяти" собрала более 30 тысяч москвичей.

Ранним утром этого же дня в Александровском саду стартовала акция "Вахта памяти. Вечный огонь", которая проводится уже в 35-й раз. В 04:00, когда 85 лет назад началась Великая Отечественная война, прозвучала запись диктора Юрия Левитана о нападении Германии на СССР. После этого состоялась минута молчания, затем участникам раздали цветы для возложения к Могиле Неизвестного Солдата и свечи для установки там же.

Поскольку Музей Победы на Поклонной горе традиционно является ключевым центром торжественных мероприятий, вход в него сделали бесплатным, за исключением экскурсий, экспозиций "Подвиг народа", "Битва за Москву. Первая Победа!" и диорам. В рамках памятного дня ночью 22 июня у стен учреждения прошла мемориальная акция "Свеча памяти". Одновременно с ней началась акция "Микрофон памяти", которая продлится до конца дня.

Молодые люди, потомки героев, будут делиться историями о подвигах своих предков, читать фронтовые письма и называть имена участников войны. В 10:00 перед посетителями выступила правнучка маршала Георгия Жукова Варвара Ерохина.

В 12:15 по московскому времени музей вместе со всей страной объявил минуту молчания, сразу после которой в Зале полководцев пройдет выступление струнного и вокального коллективов Москонцерта. В завершение дня, в 17:00, у колоннады Музея Победы солисты и ансамбль Российской академии музыки имени Гнесиных исполнят песни военных лет.

Культурное учреждение, ко всему прочему, объявило об открытии новой выставки "Война. Начало", посвященной первым дням обороны страны. 22 июня ее также можно будет посетить бесплатно.

Отдельную программу подготовил и филиал Музея Победы – музей "Главные оружейные реликвии армии" ("Г.О.Р.А."), вход в который в этот день также будет свободным. Активности там тоже начались с минуты молчания, после чего посетителей пригласили к инсталяции "Свеча памяти", установленной на главной сцене. Возле нее запланировано прочтение стихотворений фронтовых поэтов, писем и дневников. В 20:00 там состоится концерт, после которого покажут фрагмент музыкального спектакля "За твою жизнь". Завершится вечер викториной на тему "Знаковые даты и события Великой Отечественной войны".

Одной из ведущих площадок для мероприятий Дня памяти и скорби было объявлено в том числе ВДНХ. В 13:00 там стартует экскурсия под названием "Вставай, страна огромная", где экскурсоводы расскажут о прошлом Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и о героических поступках ее сотрудников на фронте.

Параллельно с этим горожане могут присоединиться к специальным кинопоказам. В частности, в Музее кино будут показаны как советские, так и современные фильмы о войне. Зрители смогут увидеть драму "Бессмертный гарнизон" (1956 года), посвященную обороне Брестской крепости, ленту "Семь черных бумаг" (2024 года) на осетинском языке с субтитрами и легендарную картину "Летят журавли" (1957 года).

Не остались в стороне и столичные театры. Например, Московский театр Олега Табакова на основной сцене "Современника" приглашает на спектакль "В списках не значился" по повести Бориса Васильева, а Театр на Бронной покажет "А зори здесь тихие…" на сцене "Мельников" на Стромынке. Московский молодежный театр же будет ждать зрителей на постановке-акции "Сын полка" по одноименной повести Валентина Катаева.

Ряд активностей ожидает горожан и в культурных центрах (КЦ) и библиотеках мегаполиса. В КЦ "Меридиан" организуют концерт "Никто не забыт, ничто не забыто" с песнями "Журавли", "Нам нужна одна победа" и "В землянке". В Центральном академическом театре Российской армии пройдет концерт фестиваля "Подвиг ратный – подвиг духовный", в котором примут участие Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, Московский синодальный хор и другие коллективы. Начало запланировано на 19:00.

В свою очередь, сеть кинотеатров "Москино" запланировала показ альманаха "Наследники Победы" (2025 года) режиссера Дарьи Беднарской. В него войдут три новеллы о юных героях, трудившихся на заводах, заботившихся о раненых и переживших голод. Также в этот день в кинотеатрах сети организуют сеанс документального фильма "Ополченцы. Мелодия памяти" (2025 года), рассказывающего о музыкантах Государственного духового оркестра СССР, добровольно ушедших на фронт в 1941 году в составе народного ополчения.

Еще один показ пройдет в парке "Зарядье". В 21:45 там покажут ленту "Офицеры" (1971 года), повествующую о судьбах двух боевых товарищей, чья миссия заключается в защите Родины.

Другие же парки города проведут памятные мероприятия, мастер-классы и тематические программы. В рамках мероприятия "Лето в Москве" в парке "Радуга" у мемориала "Звезда 1941–1945" в 20:00 стартует акция "Свеча памяти", участники которой соберут свечи в форме фразы "22 июня – помним, гордимся".

В Лианозовском парке с 15:00 до 16:30 гости смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию бумажных корабликов, которые затем запустят на воду в знак памяти о героях и жертвах войны. Лесные библиотеки парков "Ходынское поле" и 50-летия Октября, а также усадьбы Воронцово в то же время будут ждать на тематические занятия по военному моделированию и росписи кружек.

В парке 50-летия Октября вместе с этим запланирован патриотический забег "Московский студенческий совет помнит". Участники пробегут дистанцию в 1 418 метров, символизирующую количество дней войны.

Еще одно памятное мероприятие проведут в 11:00 в парке имени Святослава Федорова, расположенном в Бескудниковском районе. В Беговом, в свою очередь, состоятся церемонии возложения цветов.

Принять участие в возложении цветов к памятникам и мемориалам на территории девяти учебных заведений смогут также студенты вузов и колледжей. Церемонии организуют в университетском колледже Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ) имени Серго Орджоникидзе, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина и других.

Помимо этого, на двух фестивальных площадках состоятся встречи "Диалоги с героями", где выступят участники спецоперации. Ветераны поделятся историями о своей жизни и расскажут, как она изменилась до и после участия в СВО. Кадеты школы № 1553 имени В. И. Вернадского будут стоять в почетном карауле у монумента Победы на Поклонной горе с 10:00 до 15:00.

Вместе с тем во Дворце творчества детей и молодежи "Восточный" в 17:00 начнется литературно-музыкальная гостиная "День памяти и скорби". В программе мероприятия – стихи Владимира Высоцкого и Михаила Светлова.

В честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны к активностям Дня памяти и скорби присоединился Владимир Путин. Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Торжественная церемония состоялась у стен Кремля в Александровском саду.

