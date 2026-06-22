Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби, вспомнив о павших в боях за свободу и независимость Родины.

"85 лет назад – 22 июня 1941 года – гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась священная война за свободу и независимость Родины. На фронте и в тылу наш народ проявил массовый героизм, мужество и стойкость, сражаясь за Победу", – написал мэр в своем канале в МАХ.

Глава города отметил, что в войне погибли десятки миллионов человек, а боль утраты почувствовали в каждой семье. Собянин подчеркнул, что павшие в боях отдали свою жизнь за мир и счастье будущих поколений. Он пожелал ветеранам, их родным и близким бодрости духа и тепла.

"Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны!" – добавил мэр.

Ранее акция "Линия памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла на Крымской набережной в Москве. В ходе мероприятия участники зажгли 1 418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников указал, что столица помнит подвиг народных ополченцев, которые отдали свою жизнь, защищая город.