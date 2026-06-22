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01:20

Город

Акция "Линия памяти" прошла на Крымской набережной в Москве

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Акция "Линия памяти" прошла на Крымской набережной в Москве в воскресенье, 21 июня. В ходе мероприятия участники зажгли 1 418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны.

Акция приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня. Первую свечу зажег участник СВО, глава центра военно-патриотического воспитания "Вершина" Иван Бондюков с сыном, а вторую – руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Сегодня в 12-й раз мы проводим две патриотические акции: "Линию памяти" и "Вахту памяти. Вечный огонь". Эти акции уже стали традициями для нашего города. И каждая семья, которая приходит, находит свою дату памяти, которая ассоциируется с событиями, произошедшими в Великую Отечественную войну, и ставит одну из свеч", – цитирует Фурсина РИА Новости.

Следующую свечу зажег председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Он напомнил, что прошло 85 лет с момента нападения фашистской Германии на СССР. По словам Шапошникова, столица помнит подвиг народных ополченцев, которые отдали свою жизнь, защищая город.

"И, наверное, именно сегодня, в год, объявленный президентом (России Владимиром Путиным. – Прим. ред.) Единства народов России, мы отчетливо понимаем, что это был день начала геноцида нашего многонационального народа. Всех народов, которые жили на территории Советского Союза", – добавил он.

Вместе с тем в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также российский лидер возложит цветы к памятникам городов-героев и обелиску в честь городов, которым было присвоено звание "Город воинской славы".

На Крымской набережной зажгли 1418 свечей в честь Дня памяти и скорби

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