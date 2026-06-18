Профилактику Вечного огня проведут в Москве ко Дню памяти и скорби

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты комплекса горхозяйства Москвы проведут профилактику Вечного огня в Александровском саду в преддверии Дня памяти и скорби, 22 июня. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что работы на Могиле Неизвестного Солдата проведут в пятницу, 19 июня. По словам вице-мэра, это очень ответственная процедура, поэтому к ней привлекут самых опытных специалистов газового хозяйства столицы.

"Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже 59 лет он на боевом посту", – напомнил Бирюков.

Он уточнил, что профилактика занимает около 40 минут. Огонь переносится специальным факелом на временную горелку – точную уменьшенную копию основной. Звезду мемориального комплекса приподнимут и перенесут в сторону, после чего проверят работоспособность запальников и других систем.

"Горелка Вечного огня представляет собой уникальную конструкцию, которая была разработана с участием специалистов АО "Мосгаз" и рассчитана на любые погодные условия”, – отметил заммэра и добавил, что мемориал оснащен системой тройного резервирования.

Вечный огонь круглосуточно контролируется: его осмотр проводится каждый день, а техническое обслуживание – раз в месяц и дополнительно перед государственными праздниками.

Ранее в Москве стартовал набор в волонтерский корпус патриотических акций "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь". В рамках "Линии памяти" на Крымской набережной в парке искусств "Музеон" зажгут свечи, символизирующие 1 418 дней Великой Отечественной войны. Почтить память родных и близких помогут добровольцы в форме военных лет.