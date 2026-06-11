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11 июня, 16:44

Общество

Большинство россиян заявили о гордости за историю своей страны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большинство (90%) россиян заявили о гордости за историю своей страны. Еще 87% гордятся культурой и природными богатствами государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Исследование было проведено 31 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Согласно результатам, гордость (41%), любовь (39%) и вера (37%) стали лидерами среди эмоций, с которыми опрошенные думают о России. 90% респондентов гордятся историей страны, 87% – культурой и природными богатствами, а 82% – спортом и наукой.

При этом, как отметили опрошенные, чувство гордости связано с самоидентификацией, личной связью с Россией (29%), ее историей (29%) и достижениями (17%). Олимпиада-2014 (12%), воссоединение с Крымом и строительство Крымского моста (10%) стали событиями, которые больше всего вызвали гордость у респондентов.

Ранее большинство россиян (67% опрошенных) заявили, что считают 9 Мая самым важным праздником и самой большой победой России на протяжении всей ее истории. Для 25% граждан День Победы является днем памяти и скорби из-за того, что в ходе войны погибли десятки миллионов человек.

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