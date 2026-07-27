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27 июля, 21:28

Происшествия

Водитель и два ребенка погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

Фото: МАХ/"Полиция Крыма"

Водитель и два ребенка погибли в ДТП с рейсовым автобусом на автодороге Симферополь – Евпатория в Сакском районе Крыма, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, авария произошла в 17:20 по местному времени: водитель 1963 года рождения, находящийся за рулем Lada Granta по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "ПАЗ Вектор", который следовал по маршруту Саки – Геройское.

В результате погибли водитель Lada Granta а также двое детей 2010 и 2017 годов рождения. Ребенок 2022 года рождения доставлен в больницу с травмами.

В момент ДТП в автобусе находились около 20 человек, их состояние не уточняется. В настоящий момент на место случившегося выехала следственно-оперативная группа МВД по республике, проверку проводят сотрудники полиции МО МВД России "Сакский". Они установят все обстоятельства и причины аварии.

В Самарской области ранее погиб несовершеннолетний мотоциклист – он врезался в дерево. Подросток ехал на мотоцикле Kayo по лесополосе, не смог удержать управление и наехал на препятствие. Травмы оказались смертельными, юноша скончался до приезда скорой помощи.

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