Автомобиль влетел под самосвал в подмосковных Мытищах

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Легковой автомобиль влетел под грузовик на 19-м километре федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной противопожарно-спасательной службы.

ДТП произошло 19 июля. Легковой автомобиль Nissan X-Trail столкнулся с грузовиком MAN и въехал под самосвал. Из-за сильной деформации передней части кузова водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне.

На место ЧП прибыли работники Мособлпожспас, федеральной противопожарной службы и Госавтоинспекции. Они оградили участок ДТП конусами и обесточили аккумуляторы машин, после чего деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и перенесли его в машину скорой помощи.

После проведенных действий движение на участке дороги восстановили.

Ранее 12 автомобилей, в том числе два грузовика, столкнулись на трассе в Мясниковском районе Ростовской области. Авария произошла на 12-м километре автодороги "Р-280" Новороссия. В результате столкновения пострадал водитель грузовика 1993 года рождения.

