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24 июля, 17:12

Происшествия

В Самарской области подросток на мотоцикле врезался в дерево и погиб

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Самарской области"

В Сызранском районе Самарской области несовершеннолетний мотоциклист погиб после столкновения с деревом. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, авария произошла вечером 23 июля. Подросток 2010 года рождения управлял мотоциклом Kayo и двигался по лесополосе со стороны Октябрьска в направлении Сызрани, когда не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

"На месте дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи", – рассказали в МВД.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее три человека пострадали в дорожной аварии с маршруткой и трактором в Смоленске. Инцидент произошел днем 23 июля в районе дома 9 на улице Соболева. В результате в медучреждения доставили пассажиров автобуса.

До этого девушка-мотоциклист пострадала в ДТП на Садовом кольце. Предварительно, она не справилась с управлением и наехала на столб освещения.

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