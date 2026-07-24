24 июля, 09:13Происшествия
Пострадавший в ДТП с 6 погибшими в Татарстане подросток получил ожоги 30% тела
Фото: 16.mchs.gov.ru
Пострадавший в смертельной аварии в Зеленодольске молодой человек получил ожоги 30% тела. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Речь идет о подростке 2010 года рождения. Его доставили в Зеленодольскую центральную районную больницу.
ДТП произошло 24 июля. Водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в дерево. Он сам и 5 его пассажиров скончались на месте.
Единственным выжившим оказался госпитализированный молодой человек. По предварительной информации, все эти люди – жители Республики Марий Эл.
Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев выехал на место случившегося для выяснения всех обстоятельств. Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения".