Пострадавший в ДТП с 6 погибшими в Татарстане подросток получил ожоги 30% тела

Фото: 16.mchs.gov.ru

Пострадавший в смертельной аварии в Зеленодольске молодой человек получил ожоги 30% тела. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Речь идет о подростке 2010 года рождения. Его доставили в Зеленодольскую центральную районную больницу.

ДТП произошло 24 июля. Водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в дерево. Он сам и 5 его пассажиров скончались на месте.

Единственным выжившим оказался госпитализированный молодой человек. По предварительной информации, все эти люди – жители Республики Марий Эл.

Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев выехал на место случившегося для выяснения всех обстоятельств. Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения".