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24 июля, 07:25

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после ДТП с 6 погибшими в Татарстане

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Татарстан"

Следственные органы Татарстана начали расследование обстоятельств крупной аварии в Зеленодольске, жертвами которой стали 6 человек, включая несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.

В ведомстве подчеркнули, что дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть людей.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все детали случившегося. Решается вопрос о проведении комплекса необходимых экспертиз.

Трагедия произошла в ночь на 24 июля 2026 года. Водитель за рулем легкового автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в дерево. Из-за столкновения он сам и 5 его пассажиров скончались на месте.

В числе погибших были дети и подростки. Еще один пострадавший несовершеннолетний доставлен в больницу.

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