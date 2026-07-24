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24 июля, 08:34

Происшествия

В RWB заявили об отсутствии пострадавших на объектах Wildberries в Ленинградской области

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

На объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

В организации уточнили, что все сотрудники были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности.

Ленобласть подверглась обстрелу ВСУ в ночь на 24 июля. Враг выпустил 59 БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры. Дроны удалось сбить, однако из-за падения фрагментов аппаратов разрушения были зафиксированы в районе Московского шоссе.

Также пострадала и птицефабрика "Северная" в поселке Синявино Кировского района. Там произошло обрушение конструкции одного из складов. Кроме того, упавшие обломки БПЛА спровоцировали возгорание на складском помещении Wildberries в деревне Новосаратовке.

В то же время RWB объявила о приостановке работы двух логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи на территории Петербурга.

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