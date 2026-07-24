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24 июля, 08:15

Происшествия

Работа складов Wildberries в Петербурге приостановлена

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Работа логистических центров Wildberries в Шушарах и Утиной Заводи в Санкт-Петербурге приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там добавили, что о возобновлении работы складов сообщат позже.

Вооруженные силы Украины атаковали Ленобласть в ночь на 24 июля. Всего враг выпустил 59 БПЛА, их удалось ликвидировать.

Однако в результате падения беспилотников пострадала гражданская инфраструктура. В частности, разрушения произошли в районе Московского шоссе и в складских помещениях Wildberries в деревне Новосаратовке. Пострадали три человека, их доставили в медучреждение.

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