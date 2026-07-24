Минобрнауки предложило создать платформу для дистанционного поступления в вузы

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Минобрнауки России выступило с инициативой разработать новую цифровую платформу "Университеты", которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Согласно документу, эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года. За это время ведомство планирует отработать механизмы дистанционного поступления.

Предполагается, что платформа обеспечит полный цикл поступления: от подачи заявления до подтверждения зачисления и заселения в общежитие. Также сервис позволит работать с цифровыми документами.

Кроме того, студенты смогут получать персональные рекомендации по стажировкам и программам дополнительного образования. Система будет включать облачные решения для приемных кампаний, учебного процесса, аналитики эффективности вузов и управления кампусами.

На сегодняшний день у абитуриентов колледжей есть возможность подачи заявления через портал "Госуслуги". В этом году услугой воспользовались уже более миллиона раз.

Больше всего заявлений подано в колледжи Санкт-Петербурга (96,3 тысячи), Московской области (50,8 тысячи), Москвы (50,5 тысячи), Свердловской области (49,8 тысячи) и Краснодарского края (42 тысячи). Популярные направления: разработка ПО, юриспруденция, туризм, лечебное и сестринское дело.