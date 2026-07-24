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24 июля, 12:02

Политика

СФ ввел штрафы для маркетплейсов за нарушение законодательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о введении административной ответственности для операторов цифровых платформ. Документ вносит изменения в КоАП РФ и устанавливает штрафы за неисполнение требований закона о платформенной экономике.

Наказание грозит владельцам маркетплейсов, сервисов доставки, агрегаторов объявлений и услуг. Самые крупные штрафы для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей – предусмотрены за невыполнение обязанности по рассмотрению жалоб и разрешению споров на платформе.

За ограничение доступа к личному кабинету продавца, снижение рейтинга или изменение положения карточки товара в выдаче юрлицам придется заплатить от 100 до 400 тысяч рублей. Должностным лицам за те же нарушения – от 30 до 80 тысяч рублей.

Аналогичные санкции последуют, если оператор не проверил сведения о потенциальных партнерах или владельцах пунктов выдачи заказов, а также в одностороннем порядке изменил условия договора с ними. Такое же наказание установлено за нарушение требований к поисковой выдаче.

За невыполнение обязанности по проверке информации в карточке товара штраф для должностных лиц составит от 30 до 80 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей. Столько же – за ограничение или удаление карточки товара.

Нарушение порядка и условий снижения цен на товары грозит должностным лицам штрафом от 30 до 80 тысяч рублей, юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей.

Отдельная статья КоАП касается продавцов. За нарушение требований к размещению предложений о продаже товаров должностные лица могут быть оштрафованы на 5–30 тысяч рублей, юрлица – на 30–70 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы вырастают: для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч, для юрлиц – от 70 до 200 тысяч рублей.

Согласно примечанию к статье, индивидуальные предприниматели, самозанятые и иностранцы, являющиеся партнерами цифровых платформ, будут нести ответственность как должностные лица.

Госдума приняла соответствующий закон двумя днями ранее – 22 июля. В соответствии с документом, он вступит в силу с 1 октября 2026 года.

При этом исключение составляет ответственность операторов за неисполнение обязанностей по размещению информации в карточках партнеров о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и по ее проверке – она наступит с 1 января 2027-го.

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