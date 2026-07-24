Косатки начали взрывать лун‑рыб в Калифорнийском заливе

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Косатки начали демонстрировать необычное поведение, взрывая других рыб для забавы в Калифорнийском заливе в Мексике. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Independent.

Исследователи заметили, что некоторые особи намеренно врезаются в больших лун-рыб, которые затем разлетаются на фрагменты. Очевидцы также рассказали, что одна косатка удерживала тушу за плавник, а вторая ударила и разбила ее на части.

Биолог Кэтрин Эйрес подчеркнула, что косатки обычно разделяют добычу на куски, обеспечивая едой остальных членов стаи. Однако, по ее мнению, случившееся в заливе может быть для них развлечением. При этом биолог не исключила, что подобное поведение может демонстрироваться для предварительной обработки пищи.

Ранее ученые выразили беспокойство аномальным поведением стаи косаток. Животные, использующие собственный новый язык, стали переворачивать корабли близ побережья Испании и Португалии.

Вожака стаи "Белую Глэдис" засняли во время общения с другими косатками. Диалект характеризуется 4 различными звуками, не похожими ни на что из ранее записанного.

