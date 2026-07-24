В Мытищах 14-летний подросток попытался поджечь АЗС

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

В Мытищах 14-летний подросток попытался поджечь автозаправочную станцию. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел на Олимпийском проспекте. Юноша планировал поджечь топливный резервуар. Полицейские оперативно задержали правонарушителя.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

На допросе подросток рассказал, что переписывался с неизвестными, которые, оказывая на него психологическое давление, принудили к совершению преступления. Юноша по инструкции облил заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью, но довести дело до конца не успел. Возгорания не возникло.

Еще один инцидент произошел возле железнодорожной станции Полюстрово в Санкт-Петербурге. Там 15-летний подросток поджег комплексную трансформаторную подстанцию. Он выполнял задание куратора, с которым общался в мессенджере. Против несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

