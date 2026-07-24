В России введут новый стандарт на средства для купания детей

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Новый ГОСТ на средства для купания детей введут в России с 1 января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

ГОСТ 35356-2026 носит название "Изделия для ухода за детьми. Ванночки, подставки и отдельные средства для купания. Требования безопасности и методы испытаний".

Требования устанавливают правила к качеству таких товаров, их конструкции, устойчивости и прочности, надежности креплений, фиксаторов и складных механизмов. Также согласно новому ГОСТу ванночки, подставки и отдельные средства для купания должны будут изготавливаться без острых кромок, опасных выступов, зон защемления и мелких отсоединяемых деталей.

В изделиях с электронными элементами должны будут быть соблюдены требования к влагозащите, безопасности батарейных отсеков, корректности индикации и предупреждениям о необходимости дополнительной проверки температуры воды.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ собирается законодательно закрепить экспертизу игрушек для детских садов. Глава ведомства Сергей Кравцов пояснил, что игрушки для дошкольников должны соответствовать требованиям безопасности и способствовать развитию детей. Планируется, что организации смогут использовать учебные материалы, игрушки и оборудование отечественного производства.

