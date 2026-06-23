В России введут ГОСТ на кожаные сумки

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Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству кожаных изделий – сумок, портфелей, чемоданов и папок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Новый ГОСТ вступит в силу 1 марта 2027 года. Он вводит четкие параметры прочности для разных типов изделий. В частности, прочность ниточного шва у пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков должна составлять не менее 30 Ньютонов на сантиметр. Для дорожных чемоданов с жесткой конструкцией этот показатель выше – не менее 40 Ньютонов на сантиметр.

Также открытые срезы швов внутри аксессуаров должны быть закрыты окантовкой или обработаны обметочной строчкой. Края не должны осыпаться, а металлические пластины в портфелях предписано делать скрытыми.

Женские повседневные сумки и рюкзаки необходимо оснащать как минимум одним или двумя внутренними карманами. Исключение сделано только для молодежных и нарядных сумок длиной не более 20 сантиметров – их можно выпускать без карманов. Внутри чемоданов обязательно наличие хотя бы одного кармана, а зазор между крышкой и корпусом не должен превышать 4 миллиметров. Чемоданы из натуральной кожи предписано делать только с подкладкой.

ГОСТ также вводит запрет на присутствие царапин и пятен на поверхности изделий, а окраска вещей с художественным оформлением должна быть устойчива как к сухому, так и к мокрому трению.

Согласно документу, изделия могут изготавливаться различными способами: прошивным методом с использованием ниток или продержки, клеевым, сварным с применением токов высокой частоты, клепаным, а также методами оплетения, вязания, плетения, формования, литья, комбинированным и другими.

При этом прочность крепления несущих швов корпуса, а также ручек и плечевых ремней должна выдерживать соответствующую статическую нагрузку.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ на каблуки. Он начнет действовать со 2 ноября 2026 года. В стандарте прописаны методы определения прочности крепления среднего или высокого каблука к женской обуви.