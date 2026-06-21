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21 июня, 16:46

Общество

В России введут ГОСТ на женские каблуки

Фото: 123RF.com/arthurhidde

В России утвержден ГОСТ на женские каблуки, который будет действовать с 2 ноября. Это следует из базы Росстандарта, с которой ознакомились РИА Новости.

В стандарте прописаны методы определения прочности крепления среднего или высокого каблука к женской обуви. Проверка должна осуществляться в рамках трех этапов. Сперва необходимо закрепить обувь в специальной разрывной машине: "нос" должен быть неподвижным, а каблук необходимо в этот момент тянуть назад.

Нагрузку доводят до 200 ньютонов и просчитывают, насколько каблук сместился относительно носовой части обуви. Согласно ГОСТ, подобная нагрузка должна быть в 2–3 раза выше той, которая обычно приходится на каблук при ходьбе. Это значение поможет оценить жесткость пяточной части обуви.

После этого силу увеличивают до 400 ньютонов. Затем нагрузка полностью снимается и проверяется, вернулся ли каблук в исходное положение или остался деформированным.

Следом каблук продолжают тянуть до полного отрыва или разрушения обуви. Должна быть зафиксирована максимальная нагрузка, которую выдержит крепление. При этом необходимо будет указать, что именно повредилось: оторвался каблук, разрушилась набойка или произошла иная поломка.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Стандарт распространяется не только на вещи для начального и основного общего образования, но и на обучающихся по программам среднего образования.

При этом ГОСТ не затрагивает обувь и спортивную одежду. Изготовленная по стандарту одежда должна соответствовать показателям качества и безопасности, включая параметры воздухопроницаемости, износостойкости и другие. Одежда должна быть светской, эстетичной, не должна содержать символы асоциальных и противоправных движений.

В России появился ГОСТ на спортивную одежду

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