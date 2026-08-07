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07 августа, 17:49

Политика

Приморский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Лидию Невзорову

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lydianevzotova (Лидия Невзорова включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заочно заключил под стражу Лидию Невзорову, жену журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом, оба признаны участниками экстремистского объединения, чья деятельность запрещена в России, внесены в перечень террористов и экстремистов), сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Невзоровой заочно предъявили обвинение по статье "Финансирование экстремистской деятельности". Мера избрана на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию страны или с момента ее задержания в России.

Супруги Невзоровы, по данным следствия, организовали сбор денежных средств на экстремистскую деятельность. Как следует из материалов дела, представленных суду, не позднее 20 февраля 2025 года они разместили в мессенджере ссылку с реквизитами для переводов на подконтрольные им счета в платежных системах и банках.

Следствие полагает, что собранные деньги предназначались для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, а также для обеспечения деятельности экстремистского объединения, членами которого являются фигуранты.

Невзоров, в свою очередь, проходит по делу о распространении фейков о действиях Вооруженных сил России во время спецоперации на Украине. Его возбудили в 2022 году, а самого журналиста объявили в розыск.

В марте 2025 года супругов включили в перечень террористов и экстремистов как объединение, а в мае против них возбудили два уголовных дела по факту финансирования экстремистской деятельности.

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