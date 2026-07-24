Трамваи не будут ходить в Строгине по выходным с 25 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Движение трамваев временно прекратится в Строгине по выходным дням с 25 июля. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса.

На этот период ограничения также сохранятся в районе станции МЦК Коптево. Согласно нововведениям, в выходные маршруты № 10, 15, 21 и 30 работать не будут. Маршруты № 23 и 29 объединят: они будут следовать по единому пути от метро "Сокол" через метро "Войковская" и Соболевский проезд до метро "Дмитровская".

Вместо трамваев в районе Строгино запустят два автобусных маршрута. Автобус № 010 поедет от улицы Кулакова до метро "Щукинская", автобус № 021 – от Таллинской улицы до метро "Щукинская".

Для проезда к МЦК Коптево в эти дни пассажирам рекомендуют пользоваться трамваями № 23+29, а также № 27 и остановкой "Соболевский проезд".

Ограничения связаны с завершением капитального ремонта трамвайных путей на Строгинском мосту. Работы проводились без полного закрытия движения, а теперь необходимо переключить движение с временных путей на основные.



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Еще одни ограничения в работе трамваев будут действовать в ночь с 24 на 25 июля. В этот период рейсы, курсирующие в центре Москвы, закончат работу раньше обычного.

В частности, последний рейс маршрута Т1 отправится от метро "Университет" до Метрогородка в 22:10. В свою очередь, Т2 последний раз проедет в 23:50 от "Новогиреева" до "Пролетарской", изменив маршрут через "Площадь Ильича".