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24 июля, 15:36

Экономика

Набиуллина заявила, что удорожание топлива влияет на цены по широкому кругу товаров

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Удорожание топлива стало влиять на цены по широкому кругу товаров и услуг. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулятор рассматривает ускорение темпов роста цен в качестве временного. Банк прогнозирует, что инфляционные ожидания могут начать снижаться по мере стабилизации ситуации на топливном рынке.

"Примерно так они отреагировали на повышение НДС: после краткосрочного всплеска ожидания достаточно быстро скорректировались", – цитирует Набиуллину ТАСС.

Она указала, что ЦБ предметно рассматривал снижение и сохранение ключевой ставки. Кроме того, звучали единичные предложения по ее повышению. Глава регулятора также отметила, что денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения, если они имеют выраженные вторичные эффекты.

При этом правительство России уже принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. По данным региональных учреждений Банка, которые привела Набиуллина, обстановка уже нормализуется.

Ситуация с топливом в России ухудшилась в конце мая. Правительство держит ее под контролем, нефтяные компании стали увеличивать производство для насыщения внутреннего рынка.

Вице-премьер РФ Александр Новак в середине июля говорил о частичной нормализации положения в этой области. Он подчеркивал, что этого удалось достигнуть благодаря правительственным мерам.

Рынок топлива начал постепенно стабилизироваться

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