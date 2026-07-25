В России могут изменить регламент экзамена на водительские права

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МВД РФ предложило изменить административный регламент по проведению экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Доработка положений административного регламента обусловлена необходимостью реализации внесенных изменений в правила проведения экзаменов, а также вступающих в силу с 1 марта 2027 года изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", – говорится в сообщении.

Проект приказа учитывает изменения в правила проведения экзаменов на права, которые вступили в силу 12 мая. Согласно им, экзамен может быть остановлен, если участник пользуется средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техникой и другими средствами хранения и передачи информации. Эту норму предложено закрепить в регламенте.

Также новый регламент исключает необходимость предоставления медицинской справки на бумажном носителе. С 1 марта 2027 года все медицинские заключения будут предоставляться в электронной форме.

Ранее стало известно, что автошколы скорректируют свои учебные программы с учетом современных реалий на дорогах. В частности, речь идет об оформлении электронного извещения о ДТП, фиксации на фото его обстоятельств, отработка практических умений для оказания первой помощи.

