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24 июля, 15:24 (обновлено 24.07.2026 15:49)

Транспорт

Аэропорт Домодедово временно обслуживал рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Домодедово временно принимал и выпускал самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

Введенные меры были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках расписания. Дополнительную информацию можно получить при помощи онлайн-табло.

В настоящее время авиагавань работает в штатном режиме.

Аналогичные ограничения также вводились во Внуково, однако позже были сняты. Сейчас аэропорт работает штатно.

Ранее Росавиация ограничила высоту полетов в районе столичных аэропортов до 4,9 километра. Также в этой зоне запретили транзитные полеты. Меры введены до 12 августа.

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