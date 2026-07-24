24 июля, 15:24 (обновлено 24.07.2026 15:49)Транспорт
Аэропорт Домодедово временно обслуживал рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Аэропорт Домодедово временно принимал и выпускал самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.
Введенные меры были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках расписания. Дополнительную информацию можно получить при помощи онлайн-табло.
В настоящее время авиагавань работает в штатном режиме.
Аналогичные ограничения также вводились во Внуково, однако позже были сняты. Сейчас аэропорт работает штатно.
Ранее Росавиация ограничила высоту полетов в районе столичных аэропортов до 4,9 километра. Также в этой зоне запретили транзитные полеты. Меры введены до 12 августа.