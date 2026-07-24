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24 июля, 12:54

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

Фото: 123RF.соm/koljambus

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Росавиация.

Такие меры вводились для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

Об ограничениях во Внуково стало известно утром 24 июля. Авиагавань принимала и выпускала рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее сообщалось, что Росавиация решила ограничить высоту полетов в районе московских аэропортов до 4,9 километра. Также в этой зоне запретили транзитные полеты. Такие ограничения будут действовать до 12 августа.

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