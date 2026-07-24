Путину показали опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М

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Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод ПАО "Яковлев", где осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М.

Машина, созданная на базе Як-130, месяц назад совершила первый полет. Как отметил летчик-испытатель Александр Гуськов, самолет получил передовые бортовые системы, современную радиолокационную станцию (РЛС) и расширенный комплекс вооружений, включая средства поражения классов "воздух – воздух" и "воздух – земля". По его словам, фактически это полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника.

"В числе боевых задач Як-130М – уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса", – подчеркнул летчик-испытатель.

В пресс-службе "Ростеха" добавили, что самолет получил новую прицельную систему, комплекс бортовой обороны и расширенную номенклатуру вооружений, включая управляемые ракеты. Это позволяет машине в любых метеоусловиях, днем и ночью эффективно поражать наземные и воздушные цели, в том числе тяжелые беспилотники.

В ходе визита на завод Путин также осмотрел кабину пассажирского самолета МС-21, собранного по серийным технологиям. Президента сопровождали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и генеральный директор завода Андрей Сойнов.

Як-130М совершил первый полет 25 июня. В креслах пилотов сидели Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев. Продолжительность полета составила около 50 минут.

Самолет поднялся на высоту до 2 километров и развил скорость до 600 километров в час. Как подчеркивали в "Ростехе", мероприятие было выполнено успешно, никаких замечаний к воздушному судну не возникло.