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25 июня, 12:09

Транспорт

Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет

Фото: МАХ/"Ростех"

Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет. Мероприятие прошло на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Яковлев". Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

В креслах пилотов сидели летчик-испытатель первого класса Александр Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев. Продолжительность полета составила около 50 минут. Самолет поднялся на высоту до 2 километров и развил скорость до 600 километров в час.

Госкорпорация подчеркнула, что мероприятие было выполнено успешно, никаких замечаний к воздушному судну не возникло.

В свою очередь, замминистра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков назвал первый полет важным этапом в развитии отечественной учебно-боевой авиации. По его словам, самолет обладает современными технологиями, расширенными функциональными возможностями и высоким потенциалом для выполнения различных задач.

В то же время гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха дополнил, что модернизированный лайнер способен эффективно выполнять учебные и боевые задачи в любых погодных условиях, как днем, так и ночью, на уровне современных авиационных комплексов.

"В числе боевых задач Як-130М – уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса", – уточнил он.

Ранее первый испытательный полет совершил прототип двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Воздушное судно было инициативно разработано российскими авиастроителями. Истребитель, помимо уникальных боевых характеристик, будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.

До этого ОАК передала Воздушно-космическим силам РФ партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Они предназначены для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.

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