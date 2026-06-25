Движение ограничили на участке трассы "Новороссия" в Запорожской области

Фото: МАХ/"Балицкий Евгений"

Движение на участке трассы "Новороссия" в Запорожской области ограничено в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он объяснил, что украинские военные совершили "очередное террористическое преступление" в отношении мирной инфраструктуры. Из-за этого вводятся ограничения с 317-го по 331-й километр автомобильной трассы Р-280.

"Организован объездной путь через села Приазовского и Приморского округов: Ботиево – Строгановка – Райновка – Орловка", – добавил глава области.

Он также обратился к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и учитывать ограничения при планировании поездки. На трассе важно соблюдать требования не только работников ГАИ, но и военнослужащих, подчеркнул Балицкий.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на участке трассы украинские БПЛА сбросили опасные устройства. Вследствие попытки местного жителя убрать обнаруженный подозрительный предмет произошла детонация, жертвами которой стали два человека.

