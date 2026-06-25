Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Еля

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Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для бывшего президента страны Юн Сок Еля по делу о мятеже. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Высокий суд Сеула провел слушания, в рамках которых гособвинение представило свою рекомендацию.

Уголовный кодекс Южной Кореи предполагает два вида наказания для зачинщика мятежа: пожизненное лишение свободы и смертную казнь. Последнюю в стране не применяли с 1997 года.

Конституционный суд Кореи единогласно отрешил Юн Сок Еля от президентской должности из-за событий декабря 2024 года. Тогда он ввел в стране военное положение, сообщив об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

На фоне этих событий парламент приостановил работу. Спикер У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным.

Спустя время Юн Сок Ель согласился отменить военное положение, а члены Демократической партии потребовали его отставки.

В апреле 2025 года Конституционный суд признал введение военного положения противоречащим основному закону страны, и Юн Сок Ель был окончательно отстранен от власти.

В феврале 2026 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы. По этому же делу приговор вынесен бывшему министру обороны Ким Ен Хену. Он получил 30 лет лишения свободы.

