Песков заявил, что СМИ Украины верить нельзя

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Материалам украинских СМИ верить нельзя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикации на Украине о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал разрешение киевскому режиму бить вглубь России.

Песков обратил внимание, что Соединенные Штаты не могли бы прикладывать усилия к урегулированию украинского конфликта, если бы сами были в него вовлечены. По его словам, американская переговорная команда понимает, что нельзя быть вовлеченной и при этом занимать сторону арбитра.

Он подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия Вашингтона и "весьма признательна" за содействие.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров тоже усомнился в правдивости статьи одного украинского издания о том, что Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Эвиане разрешил усилить санкции в отношении России и одобрил расширение военной поддержки украинских сил. По его мнению, такие публикации не отражают реальной ситуации.