Baza: Иван Ургант получил 100 тыс долларов за проведение секретной свадьбы в Казани

Фото: телеграм-канал Baza

Шоумен Иван Ургант стал ведущим свадьбы на самом дорогом курорте Казани. За свою работу он получил 100 тысяч долларов, сообщает Baza.

Мероприятие состоялось в прошедшие выходные в элитном комплексе "Ак Барс Гольф Резорт" на берегу Волги. Заказчик выкупил для гостей все 50 номеров, что обошлось ему в 9 миллионов рублей.

Гостям и персоналу запретили выкладывать фото и видео с торжества, а также раскрывать имена молодоженов. Для их семей и гостей выступила группа "Пицца". Ургант вел программу блоками по 20 минут, ему в этом помогал коллега из Москвы.

Известный телеведущий попросил за свою работу 7,5 миллиона рублей, премиальный автомобиль для трансфера, а также безалкогольные напитки и легкие закуски.

Доступ на торжество жестко регулировался. Туда попали только 45 гостей из списка, а журналисты не допускались.



Ранее в Подмосковье состоялась свадьба блогеров Артура Бабича и Ани Покров. Праздник обошелся им более чем в 10 миллионов рублей.