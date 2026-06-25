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25 июня, 15:36

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"КП": Хаматовой дали роль в спектакле в США после увольнения из театра в Риге

Хаматова после увольнения из театра в Латвии получила работу в США

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Актриса Чулпан Хаматова, которая уехала из России после начала СВО, получила новую работу в США. Там она играет в спектакле "Делириум". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным источника СМИ, после того как артистку уволили из театра в латвийской Риге, она переехала в Соединенные Штаты. Там она будет играть в Бостоне в театре Calderwood Pavilion. На днях состоялась премьера спектакля "Делириум", где она вышла на сцену вместе с актером Андреем Бурковским.

Режиссер постановки – Игорь Голяк. Спектакль сделан по мотивам пьесы "Бред вдвоем" Эжена Ионеско. В основе сюжета история о женщине и мужчине, которые заперты в комнате, пока в мире происходит хаос.

Также в этом проекте участвуют композитор Анна Друбич, художники по костюмам и гриму Александра Агеева и Анна Фурман, звукорежиссер Денис Забияка.

Ранее стало известно, что Ольга Васильева, жена звезды сериала "Кухня" Дмитрия Назарова, направила письмо в Госдуму. Она попросила простить их семью и позволить возвратиться в Россию. По ее словам, они во Франции тоскуют по Родине.

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