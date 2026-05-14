14 мая, 12:33

Mash: жена актера Дмитрия Назарова написала письмо в ГД с призывом простить их

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Иванов

Жена актера Дмитрия Назарова, исполнителя роли Виктора Баринова в телесериале "Кухня", Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники.

В своем письме Васильева признала, что медицина во Франции хуже российской, а тоска по работе и Родине ухудшает их самочувствие. Также она опровергла, что вместе с мужем поддерживала Киев, попросив не причислять ее семью к оппозиции.

Журналисты отметили, что жена Назарова отказалась как-либо комментировать эту информацию.

По версии депутата Елены Драпеко, Васильева могла написать письмо в ГД из-за печальных условий, в которых они живут за границей. Об этом сообщает "Абзац".

"Плохо им там живется, наверное, источников дохода нет, они там не пользуются такой популярностью, как в России, поэтому и просятся назад. Конечно, никакие они не патриоты, когда стране стало плохо, первое, что они сделали, – убежали и стали плевать в нашу сторону", – указала она.

По словам Драпеко, эта семья не сделала ничего хорошего России, поэтому сначала нужно оценить степень их раскаяния и то, что они "натворили". Она добавила, что у Назарова и Васильевой нет статуса иноагентов, поэтому они могут вернуться в Россию, но общество, скорее всего, их не простит.

"Зачем она написала в Госдуму? Это не наши полномочия, мы такие вопросы не рассматриваем. Они наговорили на несколько сроков. Не знаю, готово ли государство их простить, пока повода нет", – высказалась парламентарий.

Уехавшие из России артисты утратили свою значимость и перестали быть великими, разорвав связь с родиной, указывала ранее телеведущая Тутта Ларсен. Покинувшие страну исполнители не смогли сохранить признание за рубежом. По ее словам, они потеряли величие в тот момент, когда "перестали быть русскими", превратившись просто в граждан другой страны.

