Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 09:17

Спорт

Роднина объяснила свое возвращение из США в Россию чувством патриотизма

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина вернулась из Соединенных Штатов в Россию из-за патриотизма. Об этом спортсменка рассказала в беседе со Sport24.

"Я понимала, зачем и для чего возвращаюсь, почему прекращаю работать там, где, как всем казалось, все замечательно. Я вернулась из США, потому что Россия – моя страна, мой дом", – подчеркнула парламентарий.

Фигуристка также пояснила, что ее отъезд из страны в 1990 году был вынужденным. Тогда она уехала из-за обязательств, связанных с контрактом, который она заключила с госструктурами СССР. Такие предложения были редкостью в то время, добавила она.

Вместе с тем Роднина поделилась, что многие не понимали ее решения вернуться на родину и даже испытывали зависть. Однако она подчеркнула, что ее возвращение было обдуманным шагом, а не "мимолетным капризом".

Ранее Роднина отреагировала пословицей "баба с воза – кобыле легче" на смену российской теннисисткой Дарьей Касаткиной гражданства, которая теперь представляет на турнирах Австралию.

Она отметила, что у спортсменки было такое право и она им воспользовалась. Кроме того, она назвала подобную практику нормальной, напомнив, что ежедневно в международном пространстве огромное количество людей меняет свое гражданство.

Читайте также


спорт

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика