Роднина объяснила свое возвращение из США в Россию чувством патриотизма

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина вернулась из Соединенных Штатов в Россию из-за патриотизма. Об этом спортсменка рассказала в беседе со Sport24.

"Я понимала, зачем и для чего возвращаюсь, почему прекращаю работать там, где, как всем казалось, все замечательно. Я вернулась из США, потому что Россия – моя страна, мой дом", – подчеркнула парламентарий.

Фигуристка также пояснила, что ее отъезд из страны в 1990 году был вынужденным. Тогда она уехала из-за обязательств, связанных с контрактом, который она заключила с госструктурами СССР. Такие предложения были редкостью в то время, добавила она.

Вместе с тем Роднина поделилась, что многие не понимали ее решения вернуться на родину и даже испытывали зависть. Однако она подчеркнула, что ее возвращение было обдуманным шагом, а не "мимолетным капризом".

Ранее Роднина отреагировала пословицей "баба с воза – кобыле легче" на смену российской теннисисткой Дарьей Касаткиной гражданства, которая теперь представляет на турнирах Австралию.

Она отметила, что у спортсменки было такое право и она им воспользовалась. Кроме того, она назвала подобную практику нормальной, напомнив, что ежедневно в международном пространстве огромное количество людей меняет свое гражданство.