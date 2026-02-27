В Москве испытали технологию сверхбыстрого фиксированного интернета

Фото: 123RF.com/sasha85ru

Сотовый оператор МТС протестировал технологию фиксированного интернета 50G PON со скоростью передачи данных на загрузку 38 Гбит/c и выгрузку 21 Гбит/c. Это в 38 раз выше скоростей домашнего интернета в России, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что 50G PON – современная технология доступа в интернет в пассивных оптических сетях с максимальной теоретически возможной скоростью передачи данных до 50 Гбит/c (загрузка) и до 25 Гбит/c (выгрузка) для каждого абонента.

Такая технология позволяет одновременно подключать к сети роутеры стандарта Wi-Fi 6 с беспроводным соединением на скорости до 9,6 Гбит/с, а также компьютеры со скоростью доступа до 10 Гбит/с, игровые серверы или серверы для нужд бизнеса со скоростью передачи данных до 25 Гбит/с и базовые станции для улучшения покрытия в помещениях.



Тестирование оборудования проходило на узле связи в Москве. По словам технического директора Московского региона МТС Владислава Медведева, в 2026 году оператор планирует организовать пилотную зону 50G PON в одном из столичных жилых комплексов.

Ранее сообщалось, что в торговом центре "Сказка" в Рассказовке улучшили мобильную связь и интернет. В помещениях ТЦ инженеры задействовали внутреннюю антенно-распределительную систему, подключив к ней оборудование базовой станции в диапазоне LTE 1800 по технологии MIMO 2x2, а на кровле установили две внешние антенны.