Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 14:57

Технологии

В Москве испытали технологию сверхбыстрого фиксированного интернета

Фото: 123RF.com/sasha85ru

Сотовый оператор МТС протестировал технологию фиксированного интернета 50G PON со скоростью передачи данных на загрузку 38 Гбит/c и выгрузку 21 Гбит/c. Это в 38 раз выше скоростей домашнего интернета в России, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что 50G PON – современная технология доступа в интернет в пассивных оптических сетях с максимальной теоретически возможной скоростью передачи данных до 50 Гбит/c (загрузка) и до 25 Гбит/c (выгрузка) для каждого абонента.

Такая технология позволяет одновременно подключать к сети роутеры стандарта Wi-Fi 6 с беспроводным соединением на скорости до 9,6 Гбит/с, а также компьютеры со скоростью доступа до 10 Гбит/с, игровые серверы или серверы для нужд бизнеса со скоростью передачи данных до 25 Гбит/с и базовые станции для улучшения покрытия в помещениях.

Тестирование оборудования проходило на узле связи в Москве. По словам технического директора Московского региона МТС Владислава Медведева, в 2026 году оператор планирует организовать пилотную зону 50G PON в одном из столичных жилых комплексов.

Ранее сообщалось, что в торговом центре "Сказка" в Рассказовке улучшили мобильную связь и интернет. В помещениях ТЦ инженеры задействовали внутреннюю антенно-распределительную систему, подключив к ней оборудование базовой станции в диапазоне LTE 1800 по технологии MIMO 2x2, а на кровле установили две внешние антенны.

Читайте также


технологиигород

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика