27 февраля, 18:24

Общество
Законы о локализации такси и защите русского языка вступят в силу 1 марта 2026 года

Россиянам рассказали, что изменится с 1 марта 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Важные нововведения вступят в силу в России в марте 2026 года. В частности, для работы в такси теперь разрешены лишь определенные марки машин, а вывески с иностранными словами должны быть переведены на русский язык.

Закон о локализации такси

С 1 марта изменятся правила допуска автомобилей в реестр такси. По закону для этого необходимо соблюсти одно из требований: либо машина должна набрать необходимое число баллов локализации (утвержденное правительством для госзакупок), либо быть произведена по специальному инвестиционному контракту, который был подписан с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

Автомобили, зарегистрированные в реестре до 1 марта 2026 года, могут работать без изменений. Кроме того, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе переход на новые правила наступит с 1 марта 2028 года, а в Дальневосточном федеральном округе – с 1 марта 2030-го. Однако с 1 января 2033 года автомобили будут допускать в реестр такси исключительно по баллам локализации.

При этом ранее были введены послабления для самозанятых водителей и ИП, которые владеют автомобилями, не соответствующими правилам локализации. Им дали право работать в пределах региональной квоты, которая составляет 25% от общего числа машин в реестре. Однако транспорт должен быть в собственности больше 6 месяцев, а водитель обязан трудиться на нем сам, без третьих лиц. Этот порядок сохранится до 1 января 2033 года.

Кроме того, в новых российских регионах переходный период для включения машин в реестр продлится до 1 марта 2030 года.

Реклама и вывески на русском языке

Вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть оформлены с использованием русского языка. Такой закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

При этом документ допускает дублирование текста на языках народов России. Использование иностранных слов также возможно, но только в паре с русскоязычным вариантом. Обе версии должны полностью совпадать по смыслу, располагаться равноценно и быть выполнены одинаковыми шрифтами, цветами и размерами.

Исключение в законе сделано только для фирменных наименований и товарных знаков – их можно использовать как прежде. Одновременно с этим такие надписи, как "закрыто", "открыто", "распродажа" и другие информационные обозначения, в первую очередь должны быть написаны на русском языке.

Традиционные ценности в кино

Фильмы, дискредитирующие российские традиционные духовно-­нравственные ценности, не получат прокатные удостоверения с 1 марта 2026 году. По закону владельцы стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров, чья суточная аудитория превышает сто тысяч зрителей (при платном доступе или монетизации через рекламу), должны блокировать такие киноленты.

При получении предписания от Роскомнадзора владельцы ресурсов должны в течение суток удалить фильмы, которым Минкульт отказал в прокате или отозвал ранее выданное разрешение. То же касается картин, не имевших прокатного удостоверения, если ведомство признало их противоречащими традиционным ценностям. Аналогичные требования распространяются на владельцев соцсетей с ежедневной аудиторией свыше полумиллиона человек, говорится в документе.

Изменение дат оплаты ЖКУ

С 1 марта сдвигаются сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно федеральному закону, крайняя дата внесения платежей переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. По мнению авторов инициативы, это сократит количество просрочек и последующего начисления пеней. Также изменится дата выставления счетов: платежные документы теперь будут доставлять не 1-го, а 5-го числа.

Помимо этого, расширяется перечень сведений, обязательных для размещения в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В частности, Федеральная служба судебных приставов начнет публиковать информацию о производствах по долгам за ЖКУ, а оператор Единой информационной системы жилищного строительства – данные о вводе в эксплуатацию домов блокированной застройки, многоэтажек и их техническом состоянии.

Новый расчет алиментов

С 1 марта алименты при оценке доходов семьи начнут рассчитывать по средней зарплате в регионе, а не по МРОТ. Таким образом, расчетная сумма окажется больше, так как первый показатель намного выше.

Ранее адвокат Андрей Конышев в беседе с Москвой 24 объяснил нововведения тем, что некоторые неплательщики просили работодателей ставить официальную зарплату на уровне МРОТ.

"Теперь нерадивым отцам, а иногда и матерям сложнее будет скрывать свой настоящий доход от детей для выплаты алиментов", – подчеркнул эксперт.

Рост вакансий для людей с инвалидностью

Регионы получат право вводить квоты для устройства на работу людей с ограниченными возможностями в структурные подразделения компаний, которые расположены на их территории. Такой закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Ранее подобные нормы касались только филиалов и представительств организаций. В результате бизнес, чья головная компания базировалась в одном регионе, зачастую не создавал рабочие места для людей с инвалидностью в своих обособленных офисах, которые находятся в других регионах.

Внесудебная блокировка сайтов по торговле табаком

С 1 марта Роскомнадзор получит право во внесудебном порядке ограничивать доступ к интернет-ресурсам, торгующим табачными изделиями и никотином онлайн.

Также, согласно статьям нового закона, на владельцев соцсетей распространится обязанность выявлять и устранять подобные объявления. В противном случае страницы и домены попадут в Единый реестр запрещенных в РФ сайтов.

Новые правила авиаперевозок

С 1 марта вступит в силу приказ Минтранса о новых правилах воздушных перевозок. В частности, авиакомпании обязаны заранее информировать о порядке обмена и возврата билетов, размерах доплат и штрафных санкций, включая случаи болезни. Также вернуть билет без штрафа можно не только при заболевании самого пассажира, но и его родственников. При этом электронный посадочный талон получил ту же юридическую силу, что и бумажный.

Помимо этого, вернуть деньги за билет без доплат можно в случае задержки рейса более чем на 30 минут. Также новые правила касаются переноса вылета на более раннее время, отмены, изменения маршрута, отказа в посадке или нарушения стыковки по единому билету. Если же пассажир опоздал, добираясь до пункта назначения с пересадками, он может в течение 2 часов после вылета сообщить об этом перевозчику в аэропорту и сохранить остальные рейсы по билету. Но при условии, что до них осталось больше суток.

Кроме того, ребенка до 12 лет теперь разместят рядом с сопровождающим бесплатно. При этом детям от 2 до 12 лет положена скидка в 50% на внутренние рейсы при бронировании билетов вместе со взрослым. Также коляску можно сдать бесплатно, даже если ребенка нет на борту, а понятие "несопровождаемый ребенок" теперь распространяется на детей до 18 лет.

Запрет на автоматическое списание средств

Онлайн-сервисы лишатся права автоматически списывать деньги за подписки без прямого разрешения пользователя. Соответствующие положения закреплены в законе, который начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Теперь платформы не смогут использовать реквизиты, которые клиент ввел для оплаты, а затем удалил из личного кабинета. Нововведение коснется платформ с ежемесячной абонентской платой, в том числе программы лояльности и стриминговые сервисы.

Новые правила бронирования номеров

Новые правила для гостиниц и других средств размещения также вступят в силу с 1 марта. Теперь продавать номера через агрегаторы смогут только объекты, прошедшие официальную проверку. Помимо этого, в договоре необходимо прописать площадь комнаты, условия отмены бронирования и полный перечень услуг с ценами. Если какая-то из них не прописана в документе, требовать за нее оплату запрещено.

Также установлены четкие правила возврата средств. При отмене бронирования до дня заезда гость получает обратно 100% предоплаты. Если отказ происходит позже или постоялец не является вовсе, максимальный штраф ограничен стоимостью одних суток.

При этом забронированный номер обязаны держать минимум сутки после времени заселения, указанного в договоре. Отказать гостю в размещении можно только с полным возмещением издержек.

Старкина Маргарита

общество

