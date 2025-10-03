Форма поиска по сайту

Новости

03 октября, 17:25

Транспорт
Эксперт Моржаретто объяснил, как изменится рынок такси после закона о локализации

"Нужен окончательный список": какие машины будут использоваться в такси с марта 2026 года

Минпромторг опубликовал предварительный список автомобилей, которые разрешены к использованию в такси в рамках закона о локализации. Документ начнет действовать с 1 марта 2026 года, тогда же в ведомстве пообещали предоставить окончательный вариант перечня. Закроют ли все потребности уже представленные модели автомобилей и что будет с рынком, разбиралась Москва 24.

Одобренный список

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Изначально в перечень автомобилей, которые можно будет использовать в рамках закона о локализации такси, Минпромторг включил 22 наименования:

  • Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus);
  • Niva (Legend, Travel);
  • УАЗ ("Патриот", "Хантер");
  • Sollers (SP7);
  • Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE);
  • Voyah (Free, Dream, Passion);
  • "Москвич" (3, 3е, 6, 8).

Позже туда добавили автомобили марок Haval и Tenet. Итоговый список ведомство предоставит к 1 марта 2026 года, когда закон о локализации вступил в силу. При этом в Сибирском федеральном округе и Калининградской области новые правила начнут действовать с 1 марта 2028-го, а на Дальнем Востоке – с 1 марта 2030 года.

Согласно закону о локализации такси, машина должна соответствовать одному или нескольким критериям. Первый – они изготовлены в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), который был заключен в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Второе – машина должна иметь достаточное количество баллов локализации. Например, использование российского металла в объеме не менее 70% от массы кузова – это 200 баллов, сварка кузова – 400 баллов, а окраска – 500 баллов.

При этом в Минпромторге подчеркнули, что закон о локализации касается только будущего таксопарка.

Закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями. Также изменения не коснутся машин, которые уже работают в такси. Они продолжат эксплуатироваться до конца срока.
из сообщения пресс-службы Минпромторга

Также в ведомстве отметили, что в РФ производятся автомобили, которые могут закрыть потребности в популярных категориях тарифов. При этом включение в перечень тех же моделей УАЗ не обязывает таксопарки к их покупке, объяснили журналистам в министерстве.

"Автомобили под брендом УАЗ были включены в список на основании того, что модели подходят под требования. Решение о выборе марок и моделей в рамках списка находится на стороне компаний-перевозчиков", – сказано в сообщении.

Нужно больше деталей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

На данный момент никто не может однозначно сказать, как закон о локализации отразится на авторынке. Таким мнением с Москвой 24 поделился главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

"Чтобы делать какие-то выводы, нужен окончательный список машин, которого пока нет. Также без конкретных деталей сложно заранее предположить, какие модели будут соответствовать конкретным тарифам в такси", – отметил эксперт.

При этом цены на такси в любом случае станут выше, вне зависимости от новых правил. Любые автомобили, которые приобретаются на смену, дороже за счет обслуживания. Плюс растет в цене бензин, да и водители хотят больше зарабатывать. Поэтому, даже если закон о локализации отменят, такси все равно подорожает.
Максим Кадаков
главный редактор журнала "За рулем"

При этом Кадаков признал, что в какой-то момент количества автомобилей такси на дорогах станет меньше. В этом случае цена на услуги перевозчиков вырастет, указал он.

Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто в беседе с Москвой 24 также подчеркнул, что список одобренных моделей машин будет пополняться.

"Однозначно найдут альтернативу, которая будет соответствовать тарифам, к которым мы привыкли", – указал эксперт.

Кроме того, соответствующие тарифам машины – это понятие растяжимое. К примеру, в Москве базовый автомобиль для "эконома" – это Kia Rio, а "комфорт плюс" – Kia K5. При этом в регионах это Lada Granta и Lada Vesta соответственно.
Игорь Моржаретто
партнер аналитического агентства "Автостат"

Каким именно будет повышение цен, зависит от окончательного списка автомобилей, предположил эксперт. В любом случае со временем придется покупать новые машины, а это дополнительные расходы, заключил Моржаретто.

При этом доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Дмитрий Носов в беседе с ТАСС уточнил, что нелокализованные автомобили смогут использоваться в такси еще в течение пяти лет.

"Если автомобиль не входит в перечень из списка отечественных автомобилей либо произведен не в рамках реализации специнвестконтракта <...>, то такой автомобиль может быть использован в такси до момента окончания срока включения его в региональный реестр легковых такси (включение в реестр осуществляется на пять лет)", – сказал Носов.

Избавляться от машины придется только после истечения этого срока. При этом таксомоторным компаниям рекомендовали уже начать закупать автомобили из списка Минпромторга, добавил юрист.

Старкина Маргарита

транспортавтоистории

