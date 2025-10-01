Минпромторг опубликовал перечень автомобилей для такси

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Минпромторг России опубликовал первичный список автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси, сообщили в министерстве.

Критериям соответствуют более 20 моделей от шести российских брендов. В перечень вошли:



Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus;

Niva Legend, Travel;

УАЗ "Патриот", "Хантер";

Sollers SP7;

Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;

Voyah Free, Dream, Passion;

"Москвич" 3, 3е, 6, 8.

"Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории нашей страны в рамках заключенных СПИК – с учетом обязательств по углублению локализации", – добавили в министерстве.

Владимир Путин в мае подписал закон о локализации автомобилей для такси. Он вступит в силу 1 марта 2026 года, но в некоторых регионах его отсрочат. В частности, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе (СФО) новые правила начнут действовать с 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 2030-го.

Для того чтобы автомобиль попал в реестр такси, необходимо выполнить одно из двух условий. Машина должна набрать необходимое число баллов локализации, которые показывают, насколько она была произведена в России, либо должна быть создана в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

По данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), около 79% личных автомобилей не подходят под требование закона, его также не смогут выполнить часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси. Около 200 тысяч человек могут уйти с рынка.

