04 января, 19:08Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО сбили еще четыре БПЛА, летевших на столицу
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали еще четыре беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, на месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб.
Вражеские дроны начали пытаться атаковать столицу в воскресенье, 4 декабря. По последним данным, на подлете к Москве сбито уже 32 беспилотника.
В связи с этим временные ограничения были введены в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.
Аналогичные ограничения были введены в аэропорту Жуковский. Спустя время они были сняты, однако позднее введены снова.