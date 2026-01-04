Собянин: силы ПВО сбили еще четыре БПЛА, летевших на столицу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали еще четыре беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, на месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб.

Вражеские дроны начали пытаться атаковать столицу в воскресенье, 4 декабря. По последним данным, на подлете к Москве сбито уже 32 беспилотника.

В связи с этим временные ограничения были введены в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.

Аналогичные ограничения были введены в аэропорту Жуковский. Спустя время они были сняты, однако позднее введены снова.