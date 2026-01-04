04 января, 18:58Мэр Москвы
Система ПВО пресекла попытку атаки еще трех БПЛА – Собянин
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку еще трех дронов, летевших на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По его словам, на месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб.
Атака дронов на столицу началась в воскресенье, 4 декабря. По последним данным, на подлете к Москве ликвидированы уже 28 БПЛА.
В связи с этим временные ограничения были введены в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты. Аналогичные ограничения были введены в аэропорту Жуковский, однако позднее были сняты.