Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Временные ограничения введены в аэропорту Внуково, сообщила Росавиация.

Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Как добавил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX, авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.

В воскресенье, 4 января, вражеские дроны попытались нанести удар по столице. По последним данным, на подлете к Москве уничтожены 16 дронов. Как отмечал Сергей Собянин, на местах падения обломков работали экстренные службы.