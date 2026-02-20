График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 14:03

Адвокат Самойловой заявил о вменяемости Джигана при подписании брачного договора

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) находился в адекватном состоянии при подписании брачного договора. Об этом РИА Новости заявил адвокат блогера Оксаны Самойловой Олег Тонаканян.

Он добавил, что эти моменты установит суд. Однако, по словам представителя Самойловой, нотариус, который удостоверял договор, подтвердил, что состояние рэпера на тот момент было вменяемым.

Блогер инициировала бракоразводный процесс с Джиганом в октябре 2025 года. Несмотря на предоставленный судом двухмесячный срок для примирения, пара не смогла восстановить отношения. Самойлова заявляла, что не видела мужа больше месяца.

Однако расторжение брака было приостановлено, поскольку Джиган подал встречный иск с требованием признать брачный договор недействительным. Его адвокат Сергей Жорин заявил, что документ был подписан, когда исполнитель находился на лечении и был уязвим. О некоторых условиях договора его клиент якобы узнал уже в ходе бракоразводного процесса.

Согласно документу, практически все имущество, нажитое в браке, включая недвижимость и даже единственное жилье, должно перейти в собственность Самойловой.

Суд по поводу брачного договора Самойловой и Джигана состоится 20 февраля

