Суд дал Джигану и Оксане Самойловой два месяца на примирение

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Мировой судья в Москве предоставил рэперу Джигану (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) и блогеру Оксане Самойловой два месяца на примирение в рамках бракоразводного процесса. Об этом заявила сама Самойлова журналистам.

"Я на него не готова", – сказала она.

Самойлова уже не носит обручальное кольцо, призналась блогер Super.ru. Также она отметила, что рэпер начал больше времени уделять детям, которые живут периодически с обоими родителями и чувствуют себя хорошо. Кроме того, выяснилось, что коза семьи по кличке Мими осталась с Самойловой.

"Это процесс не месяца, не двух, не трех. Все может быть, может быть он тоже повзрослеет. Никто открыто за мной сейчас не ухаживает. Сейчас я вообще ничего не хочу, никаких отношений", – поделилась она.

Блогер подчеркнула, что это время она хочет посвятить себе – понять, что ей интересно помимо детей и семьи.

В октябре Самойлова опубликовала в соцсети пост, где поделилась, что "устала быть сильной". Спустя несколько дней она подала иск на развод с Джиганом.

Позднее блогер публично заявила о разводе с мужем. Она рассказала о своих переживаниях на почве того, что они были в браке на протяжении долгого времени.

28 октября Самойлова рассказала, что не видела рэпера больше месяца. Он также и не явился на заседание по делу о разводе. По словам адвоката Самойловой Олега Тонаконяна, Джиган намеревался примириться с супругой.

На следующий день рэп-исполнитель набил татуировку с изображением сына. Изображение расположено на ноге Джигана, где исполнитель предстал в роли самурая, а его сын – в костюме воина.