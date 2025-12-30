30 декабря, 21:44Политика
Зеленский простыл после визита в США
Фото: AP Photo/Alex Brandon
Президент Украины Владимир Зеленский заболел после визита в США, где он встречался с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом стало известно после публикации одним из украинских изданий аудиозаписи общения Зеленского с журналистами.
Отвечая на вопрос представителя СМИ, лидер Украины откашлялся.
"Извините, немного простыл", – сказал он.
Зеленский и Трамп провели встречу в американском штате Флорида 29 декабря. По итогам переговоров глава Белого дома заявил, что стороны близки к урегулированию украинского конфликта. По его словам, остаются 1–2 сложных вопроса.
В то же время СМИ писали, что главным итогом встречи Зеленского и Трампа стало разрушение плана Киева и Евросоюза убедить Вашингтон принять мирное соглашение из 20 пунктов. Журналисты указали, что у ЕС и Украины не получилось убедить американского президента согласиться на предложения, которые ранее озвучивал Зеленский.
