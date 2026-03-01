Форма поиска по сайту

01 марта, 19:02

Происшествия

Трое военных США погибли, пятеро ранены в ходе операции против Ирана

Фото: Москва 24

В ходе операции против Ирана погибли трое американских военнослужащих, еще пятеро получили серьезные ранения. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

“Еще несколько человек получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга и в настоящее время возвращаются к службе”, – уточняется в сообщении.

По данным военных, США атаковали иранский корвет класса "Джамаран" в начале операции. На данный момент корабль тонет в Оманском заливе у порта Чехбехар. Для ударов по Ирану были задействованы четыре стратегических бомбардировщика B‑2.

При этом в командовании опровергли распространенные заявления КСИР Ирана о четырех ракетных ударах по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке", а постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию безответственным шагом.

В результате атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство, все гражданские аэропорты приостановили работу, после чего российские авиакомпании сообщили о временном прекращении полетов в эти страны.

