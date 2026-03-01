Форма поиска по сайту

01 марта, 20:42

Общество

Пользователи Telegram смогут ограничить пересылку сообщений в приватных чатах

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Telegram представил новую функцию, позволяющую пользователям приватных чатов ограничивать пересылку и копирование сообщений. Об этом сообщили в пресс-релизе мессенджера.

“Если в чате запрещено копирование, собеседники не могут пересылать или копировать сообщения, а также делать снимки экрана и сохранять медиафайлы”, – отмечается в описании обновления.

На данный момент функция доступна только подписчикам платного тарифа.

Кроме того, в групповых чатах появились теги для участников, которые могут указывать роли или должности в команде. Добавление тегов регулируется администраторами. Telegram также предложил примеры использования тегов, включая указание квартиры или машины в чате с соседями.

Среди других нововведений платформы – подписи к GIF, мгновенное создание стикеров из фотографий, форматирование времени и даты в сообщениях и ряд дополнительных улучшений.

Ограничения работы Telegram начали вводиться в России с 10 февраля. Роскомнадзор объяснил это тем, что платформа не выполняет требования российского законодательства, в частности, проигнорировала около 150 тысяч запросов Минцифры на удаление незаконного контента.

Также Telegram обвинили в содействии незаконному распространению персональных данных россиян через сервисы "интернет-пробива", вплоть до формирования досье.

24 февраля появилась информация о проверке в отношении основателя мессенджера Павла Дурова. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил о возможном полном блокировании мессенджера в России, если его связь с терроризмом будет доказана. Позднее появилась информация, что это может произойти в начале апреля.

