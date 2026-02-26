Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 18:17

Политика
Главная / Новости /

РБК: блокировка Telegram может произойти в первых числах апреля

Блокировка Telegram может произойти в первых числах апреля – СМИ

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Российские власти рассматривают возможность блокировки мессенджера Telegram в первых числах апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к обсуждениям в профильных ведомствах источники.

При этом два собеседника журналистов, близких к Кремлю, назвали данное решение окончательным. Одной из причин указаны участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Ограничения работы Telegram начали вводиться в России с 10 февраля. Роскомнадзор объяснил это тем, что платформа не выполняет требования российского законодательства, в частности, проигнорировала около 150 тысяч запросов Минцифры на удаление незаконного контента.

Также Telegram обвинили в содействии незаконному распространению персональных данных россиян через сервисы "интернет-пробива", вплоть до формирования досье.

24 февраля появилась информация о проверке в отношении основателя мессенджера Павла Дурова. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил о возможном полном блокировании мессенджера в России, если его связь с терроризмом будет доказана.

При этом сам Дуров подчеркнул, что в России против него возбудили уголовное дело за пособничество терроризму. Он добавил, что считает происходящее "печальным зрелищем".

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика