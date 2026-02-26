РБК: блокировка Telegram может произойти в первых числах апреля

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Российские власти рассматривают возможность блокировки мессенджера Telegram в первых числах апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к обсуждениям в профильных ведомствах источники.

При этом два собеседника журналистов, близких к Кремлю, назвали данное решение окончательным. Одной из причин указаны участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Ограничения работы Telegram начали вводиться в России с 10 февраля. Роскомнадзор объяснил это тем, что платформа не выполняет требования российского законодательства, в частности, проигнорировала около 150 тысяч запросов Минцифры на удаление незаконного контента.

Также Telegram обвинили в содействии незаконному распространению персональных данных россиян через сервисы "интернет-пробива", вплоть до формирования досье.

24 февраля появилась информация о проверке в отношении основателя мессенджера Павла Дурова. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил о возможном полном блокировании мессенджера в России, если его связь с терроризмом будет доказана.

При этом сам Дуров подчеркнул, что в России против него возбудили уголовное дело за пособничество терроризму. Он добавил, что считает происходящее "печальным зрелищем".