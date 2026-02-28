Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оттепель ожидается в Москве с 28 февраля по 2 марта. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Потепление не будет монотонным. Мы будем находиться под влиянием циклона в его теплой части", – предупредила синоптик.

После потепления, по словам метеоролога, столица окажется в холодной части циклона. В связи с этим столбик термометра будет опускаться на протяжении следующей недели до минус 10–15 градусов.

При этом во второй половине недели ночью температура воздуха составит минус 2–7 градусов, а днем – около ноля.

"Перестройка только начинается. Вот это потепление у нас происходит за счет проникновения теплых воздушных масс с Атлантике", – заключила Макарова.

Ранее председатель общественного движения "Форум такси" Олег Амосов заявил, что оттепель и подтопления участков дорог в Москве не отразятся на тарифах такси. По его словам, агрегаторы рассчитывают стоимость поездки по собственным алгоритмам и цены остаются неизменными.

