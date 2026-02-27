Две волны холода ожидаются в Москве в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в марте ожидаются две волны холода, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

Первое возвращение холодов ожидается с 4 по 6 марта. Затем, 7–8-го числа, будет потепление до положительных значений. Но уже 9 и 10 марта в столице вновь похолодает.

Синоптик напомнил, что март является наполовину зимним и наполовину весенним месяцем, поэтому потепление и аномально высокая температура это скорее исключение, чем правило.

"Поэтому ждем такую нервную погоду с потеплениями и похолоданием", – добавил Шувалов.

Ранее специалисты рассказывали, что в первый день весны в Москве наступит оттепель, не исключен ледяной дождь. 1 марта ожидаются скоротечные осадки в смешанном агрегатном состоянии. Температура воздуха может подняться до 3 градусов.

